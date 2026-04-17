Publicación: viernes 17 de abril de 2026

Reuters

Cristian 'Cuti' Romero se perderá lo que resta de la temporada

El argentino sufrió una lesión de rodilla.

El futbolista argentino Cristian 'Cuti' Romero se perderá lo que queda de la temporada por la lesión de rodilla sufrida días atrás, dijo el viernes el entrenador de Tottenham Hotspur.

El argentino, pieza fija en la zaga del equipo 'Albiceleste' que defenderá su título en el Mundial que se disputará a mediados de año, sufrió la lesión tras chocar con un rival el fin de semana.

"Romero, lo siento mucho por él y por su lesión", dijo Roberto De Zerbi en rueda de prensa. "En primer lugar, la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no podrá jugar más con nosotros esta temporada".

"Es un gran capitán para nosotros", agregó el entrenador, que no se refirió a si la lesión pondría en peligro su participación en el Mundial que comienza el 11 de junio y que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

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