Tottenham confirmó la llegada de Roberto De Zerbi

Redacción FOX Deportes

Tottenham anunció este martes la contratación del italiano Roberto de Zerbi como su tercer técnico de la temporada, tras la salida del croata Igor Tudor.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

De Zerbi, que tiene experiencia en la Premier League, donde dirigió al Brighton & Hove Albion, fue despedido del Olympique de Marsella el pasado febrero, tras ser goleado por el Paris Saint Germain y estar a doce puntos de los parisinos y ser eliminado en la fase de grupos de la Champions League.

El italiano estuvo en el Brighton entre 2022 y 2024 y durante las dos temporadas que dirigió a los 'Seagulls' consiguió la primera clasificación a Europa de la historia de este club.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



🔗 https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026

De Zerbi firmó un contrato de cinco años con el que espera salvar a Tottenham del descenso, que en estos momentos está a un punto de distancia con siete jornadas por disputarse. En dicho acuerdo se incluyó un bonus en caso de que se asegure la permanencia.

El estratega italiano dirigirá su primer partido con los 'Spurs' el próximo domingo fuera de casa contra Sunderland.