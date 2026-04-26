Chelsea será el rival de Manchester City en la final de la FA Cup

Oscar Sandoval

Chelsea avanzó a la final de la FA Cup después de cuatro temporadas luego de vencer 1-0 a Leeds, enfrentará a Manchester City y buscará levantar el título para rescatar el año futbolístico porque fracasará en su intento de clasificar a la próxima Champions League.

El adiós de Liam Rosenior cambió la dinámica de Chelsea que terminó con la racha negativa en el momento justo para avanzar a la final de copa, el equipo recuperó parte de su identidad y con un gol de Enzo Fernández en la primera mitad le bastó para dejar en el camino a los ‘Whites’.

Wembley volvió a tener un ambientazo, se pintó de blanco de un lado y de azul del otro para darle a la semifinal una escenografia ideal, la intensidad de los dos equipos marcó el inicio de la batalla y Robert Sánchez evitó el primero de Leeds tras el primer cuarto de hora.

We’ll return to Wembley in May for the FA Cup final! 🏆 pic.twitter.com/LQgHRdk8Ou — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 26, 2026

Joao Pedro reventó el poste a los 24 minutos y fue el primer aviso del conjunto londinense que abrió el marcador en la siguiente jugada con un cabezazo de Enzo tras un centro de Pedro Neto desde la banda derecha.

Sánchez volvió a aparecer en los primeros minutos de la segunda mitad cuando los ‘Whites’ vivían sus mejores momentos, pero los ‘Blues’ aguantaron y tomaron el control del partido en la recta final para citarse con los 'Cityzens' en la batalla por el título.