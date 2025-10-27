Benfica toma vuelo con José Mourinho en la Copa de Portugal

EFE

Un penalti transformado Nicolás Otamendi al borde del descanso y un gol en el tramo final del belga Dodi Lukebakio, redondeado por el tanto en el añadido de Vangelis Pavlidis, le dieron el triunfo 3-0 al Benfica, que selló su clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal.

El duelo ante el Tondela no fue fácil para el plantel de Jose Mourinho, de hecho, el Benfica sólo pudo batir al portero Lucas Cañizares gracias a un penalti provocado por una mano dentro del área de Afonso Rodrigues. Lo transformó Otamendi que puso por delante al vigente campeón del torneo al borde del medio tiempo.

Después no encontró la manera el conjunto de Mourinho de cerrar el triunfo y su clasificación estuvo en el aire hasta el minuto 83, cuando sentenció el triunfo. Fue con un gol de Lukebakio tras recibir un pase del colombiano Richard Rios que salió en la segunda parte. En el 95, con todo cerrado, Vangelis Pavlidis aprovechó un pase de Leandro Barreiro para batir por tercera vez a Cañizares.

El Benfica cerró el triunfo y se unió al Braga, que previamente goleó al Santa Clara (5-0) de la mano del español Pau Victor y al Sporting que el martes se deshizo con facilidad del Alverca.

El otro lugar en semifinales saldrá del duelo entre el Porto y el Vitoria Guimaraes que se disputará el 4 de diciembre.