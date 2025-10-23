El Porto se 'ahoga' en Inglaterra ante el Nottingham Forest

Héctor Cantú

El Nottingham Forest ha aprovechado su condición de local para propinarle el primer descalabro al Porto en la Europa League.

Si desde antes se sabía que jugar ante el equipo rojo sería una dura prueba para la escuadra comandada por Francesco Farioli, el resultado ha dado veracidad a la premisa luego de que los ingleses se impusieran por 2-0.

The first City Ground Kamehameha. 💎 pic.twitter.com/pzzFzofsAz — Nottingham Forest (@NFFC) October 23, 2025

No fue el mejor de los partidos para los lusitanos que tampoco contaron con la cara de la suerte de su lado. El Var terminó sonriendo para la causa local en las dos ocasiones en las que tuvo que intervenir.

Dos goles de penalti fueron suficientes para que se consolidara la victoria del Forest. El primero a los 19 minutos perfectamente ejecutado por Morgan Gibbs-White y el segundo, luego de ser validado por el VAR, convertido por Igor Jesus sin contratiempo alguno.

El Porto había logrado el empate a 1-1 con un remate preciso de derecha de Jan Bednarek, sin embargo, tras ser revisado con el videoarbitraje, se decidió anularlo.

The Sean Dyche era is underway 🌳



Morgan Gibbs-White makes no mistake from the spot 🎯 pic.twitter.com/8NhtouRlnc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2025

Este se convierte en un duro golpe para el equipo azul que ha caído hasta la posición 16 de la clasificación general de la Europa League luego de 3 jornadas disputadas.

Por su parte, el Forest ha escalado a la posición 17 en la que es su primera victoria del certamen que le permite soñar con poder avanzar a la ronda de eliminación directa.