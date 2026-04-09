Argentina jugará amistosos con Honduras e Islandia

Reuters

La Selección Argentina completará su preparación para la Copa del Mundo con partidos amistosos ante Honduras e Islandia en junio en Estados Unidos.

Argentina, que defenderá el título obtenido en 2022 en Catar, enfrentará a Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field en College Station, Texas, informó la federación del país centroamericano (FFH).

Tres días más tarde, la "Albiceleste" cerrará su preparación contra Islandia en el estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama, de acuerdo con reportes de la prensa argentina.

En la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Argentina integrará el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania.