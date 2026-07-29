Publicación: miércoles 29 de julio de 2026

Reuters

Argentina, bajo investigación de la FIFA tras el Mundial

La AFA enfrenta cargos por una bandera sobre las Malvinas y altercados en la final.

La FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y sus jugadores por varias presuntas infracciones cometidas durante el Mundial, entre ellas el despliegue de una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las islas Malvinas.

Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, algunos jugadores exhibieron una bandera en la que se leía "Las Malvinas son argentinas".

La FIFA señaló que utilizar un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo constituía una posible infracción del código disciplinario.

Los datos que explican la remontada de Argentina sobre Inglaterra

Argentina le ganó a Inglaterra usando el jersey de visitante por tercera ocasión en un Mundial.
Argentina ha eliminado a Inglaterra de una Copa del Mundo tres veces: 1986, 1998 y 2026.
Argentina es la primera selección que remonta dos partidos de eliminación directa en un mismo Mundial y los gana antes de la prórroga.
Inglaterra derrotó a México en octavos de final y mantiene viva la tradición: un equipo que elimina al ‘Tri’ nunca ha sido campeón de esa edición.
Inglaterra quedó eliminado por segunda ocasión en un Mundial que tuvo a México como sede.
Inglaterra volvió a sufrir con un doblete. En 1986 fueron dos goles de Maradona; en 2026, dos asistencias de Messi.
Inglaterra fue eliminada por quinta ocasión de un Mundial a pesar de tener ventaja en el marcador: 1970, 1998, 2002, 2018, 2026.
Inglaterra fue remontada por cuarta vez en un duelo de eliminación directa en una Copa del Mundo: 1970, 2002, 2018, 2026.
Inglaterra cayó por tercera vez en semifinales (1990, 2018 y 2026); la última vez que superó esta instancia fue en 1966.
Inglaterra es la única selección que marca primero en una semifinal y se queda fuera de la final, le sucedió en 2018 y 2026.

En 2014, la FIFA multó a Argentina con 20,000 libras (26,560 dólares) por una pancarta similar que los jugadores exhibieron antes de un amistoso contra Eslovenia.

También se abrieron procedimientos disciplinarios contra varios jugadores tras la final disputada en Nueva Jersey, en la que España venció 1-0 a Argentina en la prórroga.

Al sonar el pitido final se produjo una breve trifulca cuando el centrocampista argentino Leandro Paredes empujó al español Gavi mientras los suplentes de los campeones de Europa se abalanzaban al terreno de juego para celebrar la victoria.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

Paredes se enfrenta a tres cargos por agresión, mientras que Nahuel Molina se enfrenta a dos.

Molina, Thiago Almada y el asistente técnico Roberto Ayala, así como el español Gavi, se enfrentan a un cargo cada uno por conducta antideportiva.

"De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución a su debido tiempo", declaró la entidad.

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