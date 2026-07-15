La 'pancarta prohibida', ondeada por los juadores de Argentina en su celebración

Héctor Cantú

Desde que se supo que Argentina e Inglaterra se enfrentarían en las semifinales del Mundial 2026, se sabía que sería una auténtica batalla dentro de la cancha.

Lo que la FIFA buscaba evitar terminó formando parte de la celebración argentina después de remontar el marcador para sellar su boleto a la Final.

Aunque la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político en los estadios, alguien logró ingresar una manta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", la cual terminó siendo ondeada por los jugadores durante los festejos.

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Los reglamentos del organismo establecen que están prohibidas las "pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás artículos de carácter político, ofensivo y/o discriminatorio". Sin embargo, el mensaje apareció al término del encuentro y reavivó una de las rivalidades más sensibles del futbol internacional.

Los argentinos Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso fueron los encargados de sostener la manta mientras celebraban con sus compañeros y con los aficionados presentes en el Atlanta Stadium.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido ningún comunicado para informar si abrirá un procedimiento disciplinario o aplicará alguna sanción a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por lo ocurrido.