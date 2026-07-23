Publicación: domingo 26 de julio de 2026

Héctor Cantú

Dani Olmo sobre su agresor en la final: "Está faltando a la verdad"

El jugador español habla sobre las disculpas de Roberto Ayala

A una semana de que España se coronara en la final de la Copa del Mundo, siguen saliendo verdades sobre el conato de bronca que sostuvieron jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina, con futbolistas de la Furia Roja.

Roberto Ayala, uno de los investigados por propinar un puñetazo a Dani Olmo, ofreció disculpas y justificó su reacción como un acto de mera calentura después de haber perdido la final.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

Sin embargo, el jugador del Barcelona agredido, ha salido a dar su versión de los hechos en la que niega, categóricamente, que alguna frase suya haya sido el detonante para la reacción violenta del llamado ‘Ratón’.

“A mi no me hace falta que se disculpe. Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. Yo no le dije nada”, declaró el mediocampista.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

Como en 2010, España se convirtió en campeón del mundo gracias a un gol en tiempo extra de un jugador del Barcelona.
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Olmo no quiso ahondar en la polémica y aseguró que aunque todos son propensos a cometer errores, lo que realmente define a una persona es cómo asumir los fallos con humildad, verdad y dignidad.

España se coronó con un gol en el tiempo extra de Ferrán Torres para conquistar su segunda copa del mundo.

En los festejos, Ayala y algunos otros jugadores tuvieron altercados físicos con algunos futbolistas españoles, actitudes que están siendo investigadas por la FIFA.

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