Dani Olmo sobre su agresor en la final: "Está faltando a la verdad"

Héctor Cantú

A una semana de que España se coronara en la final de la Copa del Mundo, siguen saliendo verdades sobre el conato de bronca que sostuvieron jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina, con futbolistas de la Furia Roja.

Roberto Ayala, uno de los investigados por propinar un puñetazo a Dani Olmo, ofreció disculpas y justificó su reacción como un acto de mera calentura después de haber perdido la final.

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Sin embargo, el jugador del Barcelona agredido, ha salido a dar su versión de los hechos en la que niega, categóricamente, que alguna frase suya haya sido el detonante para la reacción violenta del llamado ‘Ratón’.

“A mi no me hace falta que se disculpe. Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. Yo no le dije nada”, declaró el mediocampista.

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Olmo no quiso ahondar en la polémica y aseguró que aunque todos son propensos a cometer errores, lo que realmente define a una persona es cómo asumir los fallos con humildad, verdad y dignidad.

España se coronó con un gol en el tiempo extra de Ferrán Torres para conquistar su segunda copa del mundo.

En los festejos, Ayala y algunos otros jugadores tuvieron altercados físicos con algunos futbolistas españoles, actitudes que están siendo investigadas por la FIFA.