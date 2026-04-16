El Inter Miami estrenará entrenador ante Colorado Rapids

EFE

Guillermo Hoyos se estrenará como nuevo entrenador del Inter Miami este sábado en el campo del Colorado Rapids en la Semana 8 de la MLS, en la que Nashville SC y Vancouver Whitecaps tratarán de mantener su liderato en las Conferencias Este y Oeste, respectivamente.

Hoyos asumió el banquillo de las 'Garzas' el pasado martes tras la abrupta salida de su compatriota Javier Mascherano, que alegó motivos personales tras un inicio de temporada decepcionante.

El Inter Miami se despidió de la Copa de Campeones CONCACAF, su gran objetivo del año, en octavos de final ante el Nashville SC, y aún no conoce la victoria en su nuevo estadio, el Nu Stadium, donde ya ha disputado dos partidos.

Lionel Messi y el Inter Miami ya estrenaron su nueva casa

Lionel Messi y compañía ocupan ahora la tercera plaza en el Este con 12 puntos, a cuatro del líder, Nashville SC.

"Es un equipo que es ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia", aseguró Hoyos tras hacerse cargo del equipo esta semana.

Las 'Garzas' medirán este sábado en Denver el efecto del cambio en el banquillo al visitar al Colorado Rapids del brasileño Rafael Navarro, sexto en el Oeste igualado a 12 puntos con el Inter Miami.

Messi y Navarro son los máximos goleadores de ambas plantillas con cinco tantos cada uno en este inicio de campeonato.

Intenso empate entre Inter Miami y New York Red Bulls

Además de ese Colorado-Miami, este fin de semana destaca la visita del Nashville al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino. Los 'Boys in Gold' están en una nube tras eliminar el martes al Club América en la Copa de Campeones CONCACAF, clasificándose para las semifinales. Su rival en esta próxima ronda será Tigres.

Mientras tanto, en la MLS, defienden el liderato del Este con el inglés Sam Surridge como máximo goleador de la categoría con siete dianas. El Atlanta del 'Tata' solo suma cuatro puntos (fruto de un empate y una victoria) en las siete jornadas disputadas.

El Oeste, en un puño

Más atractiva se presenta la pelea por el liderato en el Oeste, con Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes empatados a 18 puntos y perseguidos con 16 por Los Angeles FC, también en semifinales de la CONCACAF, en las que se medirá al Toluca.

Los canadienses abrirán la jornada este viernes por la noche con un duelo ante el Sporting Kansas City, mientras que LAFC y San Jose se medirán el domingo en el partido que cierra la octava jornada, con los angelinos como anfitriones.