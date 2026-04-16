Publicación: viernes 17 de abril de 2026

EFE

El Inter Miami estrenará entrenador ante Colorado Rapids

Las 'Garzas' tienen nuevo líder y verán de qué esta hecho en la Semana 8.

Guillermo Hoyos se estrenará como nuevo entrenador del Inter Miami este sábado en el campo del Colorado Rapids en la Semana 8 de la MLS, en la que Nashville SC y Vancouver Whitecaps tratarán de mantener su liderato en las Conferencias Este y Oeste, respectivamente.

Hoyos asumió el banquillo de las 'Garzas' el pasado martes tras la abrupta salida de su compatriota Javier Mascherano, que alegó motivos personales tras un inicio de temporada decepcionante.

El Inter Miami se despidió de la Copa de Campeones CONCACAF, su gran objetivo del año, en octavos de final ante el Nashville SC, y aún no conoce la victoria en su nuevo estadio, el Nu Stadium, donde ya ha disputado dos partidos.

Lionel Messi y el Inter Miami ya estrenaron su nueva casa

El NU Stadium, nueva casa del Inter Miami, abrió sus puertas.
Lionel Messi anotó el segundo gol en la historia de este inmueble a los 10 minutos, al empatar 1-1 el marcador. Guilherme fue quien anotó el primer gol al 6'.
El recinto ubicado en Miami, tiene capacidad para 26 mil aficionados.
Así se vivió el primer día del NU Stadium, casa permanente del Inter Miami.
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Así se vivió el primer día del NU Stadium, casa permanente del Inter Miami.
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Lionel Messi y compañía ocupan ahora la tercera plaza en el Este con 12 puntos, a cuatro del líder, Nashville SC.

"Es un equipo que es ganador, que constantemente gana a través del mejor jugador de la historia", aseguró Hoyos tras hacerse cargo del equipo esta semana.

Las 'Garzas' medirán este sábado en Denver el efecto del cambio en el banquillo al visitar al Colorado Rapids del brasileño Rafael Navarro, sexto en el Oeste igualado a 12 puntos con el Inter Miami.

Messi y Navarro son los máximos goleadores de ambas plantillas con cinco tantos cada uno en este inicio de campeonato.

Intenso empate entre Inter Miami y New York Red Bulls

Inter Miami y New York Red Bulls empataron 2-2 en un partido intenso en el recién entrenado Nu Stadium
Los goles del encuentro fueron obra de Mateo Silvetti y Germán Berterame para Inter Miami, mientras que Jorge Ruvalcaba y Adri Mehmeti marcaron por los neoyorquinos.
El conjunto visitante pegó primero al minuto 15 con anotación de Ruvalcaba tras un contragolpe bien ejecutado.
En la segunda mitad apareció el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame al 55’, quien firmó su primer gol en la MLS tras asistencia de Lionel Messi

Además de ese Colorado-Miami, este fin de semana destaca la visita del Nashville al Atlanta United de Gerardo 'Tata' Martino. Los 'Boys in Gold' están en una nube tras eliminar el martes al Club América en la Copa de Campeones CONCACAF, clasificándose para las semifinales. Su rival en esta próxima ronda será Tigres.

Mientras tanto, en la MLS, defienden el liderato del Este con el inglés Sam Surridge como máximo goleador de la categoría con siete dianas. El Atlanta del 'Tata' solo suma cuatro puntos (fruto de un empate y una victoria) en las siete jornadas disputadas.

El Oeste, en un puño

Más atractiva se presenta la pelea por el liderato en el Oeste, con Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes empatados a 18 puntos y perseguidos con 16 por Los Angeles FC, también en semifinales de la CONCACAF, en las que se medirá al Toluca.

Los canadienses abrirán la jornada este viernes por la noche con un duelo ante el Sporting Kansas City, mientras que LAFC y San Jose se medirán el domingo en el partido que cierra la octava jornada, con los angelinos como anfitriones.

Los Angeles FC y Nashville pegaron en México y clasificaron a semifinales

Los Angeles FC empató 1-1 con Cruz Azul en Puebla y avanzó a las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF.
Tras la goleada recibida en Estados Unidos y un empate lastimero en México, Cruz Azul se fue eliminado con un escandaloso 4-1.
El LAFC sobrevivió sin problemas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Así se vivió el éxito de Denis Bouanga (autor del gol) y de Heung Min Son, a cargo del LAFC.
Así se vivió el éxito de Denis Bouanga (autor del gol) y de Heung Min Son, a cargo del LAFC.
El Nashville SC venció 1-0 al América y avanzó categóricamente a las smifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF.
El América no pudo hacer valer la localía ni por jugar en el Estadio Azteca, sede del próximo Mundial.
Las Águilas no pudieron hacer un gol en la eliminatoria y fracasaron en el torneo que tenían como prioridad.
Hany Mukhtar anotó el único gol de la eliminatoria, en la Ciudad de México y clasificó a su equipo a las semifinales.
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