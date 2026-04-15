Toluca da la cara por el futbol mexicano y golea al Galaxy

Héctor Cantú

Si había un equipo que podía cambiar la mala cara que dejó el futbol mexicano luego del desastre de América y Cruz Azul, era el Toluca, club que goleó al LA Galaxy en suelo estadounidense para clasificarse a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Los Diablos siguen siendo un referente del futbol mexicano y ahora, después del doblete logrado en el futbol mexicano, apuntan al título continental.

Solo hubo un equipo sobre el terreno de juego. Los Escarlatas marcaron muy temprano en el encuentro con el golpeo de Jesús Gallardo con un notable gesto técnico de golpeo de balón.

El Galaxy, a pesar de estar en casa, no pudo mostrar argumentos para competir ante uno de los referentes actuales del futbol mexicano.

En el complemento, el Toluca solo necesitó seis minutos para definir la eliminatoria. Un doblete de Paulinho redondeó la goleada para el cuadro mexiquense que se mantiene en un nivel alto de competencia.

¡Paulinho extiende la ventaja escarlata! 👺 pic.twitter.com/dAYKTHd4ki — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

La mejor noticia para el Toluca, más allá de la victoria, fue la reaparición de Marcel Ruiz, quien vuelve a ver minutos de juego luego de la rotura de ligamento que sufrió en el mes de marzo.

Con este resultado, Toluca firma una goleada más en el marcador global ante el máximo ganador en la historia de la MLS.

En las semifinales, el Toluca tendrá que enfrentarse al LAFC, equipo que dejó en el camino a Cruz Azul, también por goleada.