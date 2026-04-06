A puro poder, el Toluca acomodó la eliminatoria contra el LA Galaxy

Enrique Gómez

La especialidad del Toluca es atacar, no estar especulando con los goles de visitante.

Los ‘Diablos Rojos’ vencieron a Los Angeles Galaxy y aunque recibieron un daño considerable en el camino, anotar cuatro goles y sacar una ventaja de dos anotaciones nunca será un mal resultado, mucho menos para un equipo que ya está acostumbrado a jugar (y ganar) en rondas de eliminación directa.

Victoria 4-2 del Toluca en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El marcador está lejos de ser el ideal, toda vez que en la ‘Concachampions’ el principal criterio de desempate son los goles de visitante y el equipo ‘escarlata’ recibió dos en el primer asalto. Es decir, se irá eliminado si pierde 2-0 o 3-1 la próxima semana en California. Pero, como este equipo no acostumbra especular, seguramente saldrá a la cancha a buscar más anotaciones y así eliminar cualquier riesgo.

¡Paulinho firma el segundo del partido! ✍️ pic.twitter.com/RqJMWkqg8f — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Paulinho fue el gran protagonista en el Estadio Nemesio Diez, pues hizo tres de los cuatro goles que firmó su equipo. Primero al saltar cerca del manchón para impactar una diagonal a media altura (43’), después al recuperar un balón en el área y definir a la esquina (73’) y ya en la recta final (84’), tras lanzarse para bloquear un despeje y ver su voracidad premiada con el esférico en el fondo de la red.

El primer gol de la noche lo hizo Nicolás Castro al 12’, mientras que por el equipo estadunidense, Gabriel Pecc (66’) y Marco Reus (77’) avivaron la eliminatoria. De hecho, hasta antes del tercer gol de Paulinho, el resultado era buenísimo para el equipo angelino, pues el 3-2 le habría concedido la posibilidad de clasificar a las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF con un triunfo 1-0 o 2-1 en casa.

Pero el bicampeón de la Liga MX es muy bravo en instancias de eliminación directa y así lo demostró en la ida de los cuartos de final, donde con puro poder de ataque inclinó la eliminatoria a su conveniencia.