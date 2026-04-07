Toluca recibe al LA Galaxy en LA Copa de Campeones CONCACAF

EFE

El Toluca, campeón del futbol mexicano, recibirá mañana al LA Galaxy, el equipo con más títulos en la MLS, en un esperado partido en los cuartos de finales de la Copa de Campeones CONCACAF.

En su estadio, a 2,600 metros de altitud sobre el mar, los 'Diablos' del entrenador argentino Antonio Mohamed tratarán de imponer condiciones ante un oponente con oficio que saldrá conforme con un empate para tratar de decidir la serie a su favor la próxima semana como local.

Herido, luego de perder en el torneo Clausura el pasado sábado ante el humilde Querétaro, el Toluca saldrá a buscar goles en su casa, siempre con la idea de confirmar la solidez de su defensa, la mejor del torneo de liga.

¿Vieron la espectacular camiseta que usó Toluca en la CONCACAF?

Con una delantera liderada por el portugués Paulinho, el mejor goleador del futbol mexicano en los dos últimos años, Toluca buscará ganar, para lo cual deberá mostrar su mejor futbol.

Aunque es duodécimo de la Conferencia Oeste en la MLS, el Galaxy fue contundente en los octavos de finales de la Copa de Campeones CONCACAF con un par de goleadas por 3-0 ante el Mt. Pleasant; este miércoles, buscará mantener el buen rendimiento de su defensa para no perder en Toluca, donde los 'Diablos' suelen ahogar a sus oponentes.

El brasileño Gabriel Pec es líder de los goleadores de la Copa de Campeones CONCACAF y encabezará el ataque de los estadounidenses que estarán atentos a los espacios para hacer daño al Toluca, aun cuando la prioridad del entrenador Greg Vanney será no ser lastimado.

El ganador de la serie, que concluirá la próxima semana en Los Ángeles, enfrentará en la semifinal al mejor entre el Cruz Azul y LAFC, que comenzarán hoy su duelo en casa de los estadounidenses.