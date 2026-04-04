No van a creer quién le quitó el invicto al Toluca en el Clausura 2026

Enrique Gómez

En algún momento el Toluca tenía que volver a perder en la Liga MX, solo que nadie hubiera esperado que sucediera contra el Querétaro y que la racha de imbatibilidad ascendería a seis meses.

Vaya que campanada la que pegaron los ‘Gallos Blancos’ en la Jornada 13 del Clausura 2026.

Victoria 1-0 del Querétaro, dueño de la segunda peor plantilla de la Liga MX, según Transfermarkt.

El único gol del partido en el Estadio Corregidora sucedió a los 73 minutos, cuando, después de haber fallado dos veces en la misma jugada, Jhojan Julio tuvo la sangre fría de servir una diagonal cortita para Ali Ávila, quien, en el área chica, controló y definió hacia las redes.

🔥🐓 ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE GALLOS!

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Jhojan Julio la andaba regando, pero le apareció su ángel de la guarda y Alí Ávila la manda a guardar. 👏🏼 pic.twitter.com/6GxcmippVt — FOX (@somos_FOX) April 5, 2026

Segundo triunfo del equipo negriazul en el Clausura 2026, el primero desde el 7 de febrero.

En cambio, Toluca perdió por primera vez desde el 11 de marzo ante el San Diego FC, sin embargo, no perdía en la Liga MX desde la final de ida contra Tigres (11 de diciembre) y no cedía puntos en la fase regular desde el 23 de agosto contra el Cruz Azul. Es decir, pasaron más de seis meses desde su último descalabro en la fase regular del futbol mexicano. Fue una gran racha la del equipo bicampeón.

Eso sí, el Toluca ya acumula tres partidos seguidos sin ganar y parece que ha ido aflojando un poco el paso de cara a la recta final del torneo, antes de que inicia la Liguilla el próximo mes.