Ni Paulinho se lo esperaba, pero vaya ovación que le dio el Estadio Azteca

Enrique Gómez

El momento de mayor emoción en el Estadio Azteca sucedió a los 64 minutos y no fue provocado por algún jugador de México, sino por la decisión técnica del entrenador de Portugal Roberto Martínez.

Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX, entró al campo pasando la hora de partido e inesperadamente, se llevó una gran ovación por parte del graderío en el ahora llamado Estadio Banorte, que después de casi dos años en remodelación, abrió sus puertas para este esperado partido internacional.

Con el partido 0-0, al menos el público tuvo algo de emoción con la entrada del delantero de 33 años, quien tiene casi dos radicando en México.

Y es que, por más de que el delantero del Toluca entró para fortalecer al equipo rival, la afición mexicana lo ha adoptado como ‘suyo’, por ser una estrella y un referente en el torneo local. Además, tras el ‘maltrato’ que ha recibido por parte de su seleccionador, la gente de México lo arropó.

Joao Paulo Dias Fernandes tiene 54 goles en 80 partidos con el Toluca, pero mientras esos números no impresionan al entrenador, la afición del Estadio Azteca lo reconoció, pese a que el atacante no es local en la Ciudad de México.

El segundo momento de mayor escándalo fue cuando entró Armando González, también campeón de goleo, para ayudar al Tri al 84'.