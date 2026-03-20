¿Por qué no fueron llamados Paulinho ni Cristiano Ronaldo?

Enrique Gómez

Todos en Toluca están impactados por la ausencia de Paulinho en la lista de la Selección de Portugal.

· El técnico Roberto Martínez le abrió las puertas al jugador el año pasado

· La Federación ya se había puesto en Toluca

· El tricampeón de goleo de la Liga MX lleva 22 goles solo en esta campaña

· El partido es en México, lugar donde Paulinho radica y ha hecho 48 goles

Incomprensible que no hayan convocado al atacante de 33 años ni siquiera para este partido amistoso. Y es que, si con estas condiciones el estratega no lo consideró, parece casi imposible que lo vaya a contemplar en cualquier otro momento. Por eso, el entorno del jugador estaba tan decepcionado.

Es oficial, Cristiano Ronaldo no jugará contra México en el Azteca Portugal reveló su lista y se rompieron miles de corazones mexicanos

“Necesitamos otro perfil de futbolistas”, fue lo que explicó Martínez sobre la decisión de no incluir a Paulinho en su lista de convocados para los partidos del 28 y el 31 de marzo contra México y Portugal, donde, para desgracia de todos los aficionados norteamericanos, tampoco estará Cristiano Ronaldo.

“No está en riesgo (el Mundial para CR7). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver necesitará una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo”, comentó el estratega acerca del ‘Bicho’, quien sigue lastimado a menos de tres meses del gran torneo.

El Estadio Azteca se 'adorna' a 86 días del Mundial

Y hablando de la Copa del Mundo, Portugal será quien reabra, junto a México, el Estadio Azteca, sede de lo que será el partido inaugural del Mundial 2026, donde el Tri se medirá ante Sudáfrica el 11 de junio.

“Hay partido en el Azteca, no hay duda, y estamos preparando el partido con tres días de entrenamiento al nivel del mar. La idea es entrenar al equipo para adaptarse con el cambio horario al nivel del mar y llegar a jugar en altura el día del partido. Es un aspecto científico”, declaró el estratega.

Lo que el técnico quiso dar a entender es que no llamó a Paulinho porque ya tiene jugadores con esas características en el actual plantel. Todos esos goles hechos de este lado del mundo no fueron suficientes.