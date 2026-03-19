Es oficial, Cristiano Ronaldo no jugará contra México en el Azteca

Enrique Gómez

Más que el partido contra Portugal, lo que de verdad emocionaba a la afición mexicana era poder ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. Y bueno, eso no sucederá…

Aunque CR7 se ha lesionado muy poco a lo largo de su legendaria carrera, desgraciadamente en estos momentos está lastimado (o cuando menos, en cuidados) y no atenderá los partidos amistosos del 28 y del 31 de marzo.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no fue convocado con Portugal para el partido contra México, el cual marcará la reapertura del Estadio Azteca. Tampoco estará contra Estados Unidos tres días después.

El técnico Roberto Martínez reveló su lista de convocados para la Fecha FIFA y rompió el corazón de los aficionados mexicanos, que desde el año pasado estaban muy emocionados con la idea de ver en la cancha al actual jugador del Al-Nassr, quien es considerado como uno de los mejores en la historia.

Figuras que sí estarán para el duelo del 28 de marzo:

· Diogo Dalot, defensa del Manchester United

· Joao Neves, mediocampista del Paris Saint-Germain

· Vitinha, mediocampista del PSG

· Joao Félix, delantero del Al-Nassr

· Pedro Neto, delantero del Chelsea

· Rafael Leao, delantero del Milan

· Gonçalo Ramos, delantero del PSG

¿Qué le pasa a Cristiano Ronaldo?

El exjugador del Real Madrid y el Manchester United tiene una lesión en el tendón de la corva, o sea, en los isquiotibiales, es decir, en la parte posterior del muslo izquierdo. El legendario delantero no juega desde el 28 de febrero y se ha perdido los últimos dos partidos con su equipo. Se piensa que la presión del club para proteger al jugador fue clave para que CR7 no fuera llamado pese a que ya está mejor.

El partido contra Portugal del 28 de febrero se ‘vendió’ como “el primer partido de Cristiano Ronaldo en México” y aunque no será así el Tri sí que enfrentará a una de las mejores selecciones del mundo a dos meses y medio del Mundial.