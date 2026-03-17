Redacción FOX Deportes
Real Madrid campeón de la Champions League, ¿por qué no?
Aurelien Tchouámeni aseguró que el 'Rey de Europa' puede "hacer grandes cosas"
Aurelien Tchouámeni se mostró confiado con las posibilidades de Real Madrid de “hacer grandes cosas esta temporada”, tras eliminar a Manchester City en octavos de final y no descartó ganar la Champions League.
“Cada temporada jugamos aquí contra un equipo de alto nivel, como Manchester City. Hemos hecho un buen trabajo y tenemos que seguir con confianza. Si jugamos a nuestro nivel vamos a hacer cosas grandes esta temporada”, dijo en zona mixta tras el partido.
“Cuando vimos la eliminatoria contra Manchester City sabíamos que teníamos que jugar a nuestro nivel, que así podíamos ganar a cualquier equipo del mundo. Veremos qué pasa al final de la temporada”, añadió.
Un Tchouaméni que se mostró confiado en que ese “hacer grandes cosas esta temporada” se traduzca en ganar la Liga de Campeones. “¿Por qué no?, en el Real Madrid todo es posible”, señaló.
