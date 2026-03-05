Cristiano Ronaldo podría perderse el duelo ante México por lesión

Redacción FOX Deportes

Malas noticias para el Al-Nassr y la Selección Portuguesa, la lesión de Cristiano Ronaldo no están simple como se creía.

El entrenador Jorge Jesus del cuadro saudita dio una actualización del problema que sufre el portugués en el tendón de la corva y que podría dejarlo fuera del partido contra México:

“Tras las pruebas, hemos comprobado que la lesión más grave de lo previsto. Cristiano viajará ahora a España (…) Su lesión requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que se recupere pronto y ayude al equipo”.

El portugués se lastimó en la Jornada 28 de la Saudi Pro League, en la victoria frente al Al-Fayha.

El diagnóstico pone en entredicho la participación de CR7 con su selección en la próxima Fecha FIFA, en la que se medirán a México y Estados Unidos, anfitriones (junto con Canadá) del próximo Mundial.