Publicación: viernes 6 de marzo de 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse el duelo ante México por lesión

El problema que enfrenta el portugués es más grave de lo que se pensaba.

Malas noticias para el Al-Nassr y la Selección Portuguesa, la lesión de Cristiano Ronaldo no están simple como se creía.

El entrenador Jorge Jesus del cuadro saudita dio una actualización del problema que sufre el portugués en el tendón de la corva y que podría dejarlo fuera del partido contra México:

“Tras las pruebas, hemos comprobado que la lesión más grave de lo previsto. Cristiano viajará ahora a España (…) Su lesión requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que se recupere pronto y ayude al equipo”.

El portugués se lastimó en la Jornada 28 de la Saudi Pro League, en la victoria frente al Al-Fayha.

El diagnóstico pone en entredicho la participación de CR7 con su selección en la próxima Fecha FIFA, en la que se medirán a México y Estados Unidos, anfitriones (junto con Canadá) del próximo Mundial.

¿El debate terminó? Los 10 futbolistas más decisivos en pleno 2026

El Observatorio del Futbol CIES evaluó goles, asistencias y dificultad de los encuentros en los últimos 365 días.
10. Anders Dreyer, San Diego FC: 22 goles, 19 asistencias, aporta cada 94.5 minutos y tiene un índice de 42.1
9. Luis Díaz, Bayern Munich: 17 goles, 11 asistencias, aporta cada 101.3 minutos y tiene un índice de 44
8. Luis Suárez, Sporting de Portugal: 29 goles, 8 asistencias, aporta cada 90.3 minutos y tiene un índice de 45.7
7. Lamine Yamal, Barcelona: 18 goles, 11 asistencias, aporta cada 107.9 minutos y tiene un índice de 466. Erling Haaland, Manchester City: 24 goles, 7 asistencias, aporta cada 94.3
6. Erling Haaland, Manchester City: 24 goles, 7 asistencias, aporta cada 94.3 minutos y tiene un índice de 46.8
5. Vangelis Pavlidis, Benfica: 32 goles, 5 asistencias, aporta cada 81.3 minutos y tiene un índice de 49.3
4. Michael Olise, Bayern Munich: 14 goles, 22 asistencias, aporta cada 78.4 minutos y tiene un índice de 54.9
3. Harry Kane, Bayern Munich: 35 goles, 7 asistencias, aporta cada 67.5 minutos y tiene un índice de 64.5
2. Kylian Mbappé, Real Madrid: 37 goles, 4 asistencias, aporta cada 78.5 minutos y tiene un índice de 65.4
1. Lionel Messi, Inter Miami: 37 goles, 22 asistencias, aporta cada 57.3 minutos y tiene un índice de 66.3

