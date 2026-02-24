¿Adiós a CR7? Portugal evalúa su amistoso contra México

Redacción FOX Deportes

El Estadio Banorte (antes Azteca) se encuentra en la fase final de remodelación y se alista para abrir sus puertas el próximo 28 de marzo, cuando México enfrente a Portugal; sin embargo, la participación de Cristiano Ronaldo y compañía no está garantizada.

La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) anunció mediante un comunicado de prensa que si bien “se ha sentido honrada por la invitación a participar en la reapertura de este emblemático estadio”, los hechos que se viven en el territorio nacional le llevan a replantearse el viaje a la Ciudad de México:

"La reciente evolución de los acontecimientos requiere una evaluación continua de las condiciones asociadas al viaje de la delegación de la FPF".

El organismo dijo que trabajará palmo a palmo con el gobierno luso para tomar una decisión y que siempre estará "en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol”.

Así, el partido que se pactó en 2025 dependerá del visto bueno de las autoridades lusas, pues la FPF priorizará “la seguridad de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición (…) este es el criterio rector para todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido”.

La Federación Mexicana de Futbol no se ha pronunciado al respecto, po lo que se desconoce si hay un plan ‘B’ en caso de que Portugal decida no hacer el viaje.