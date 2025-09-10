¡Confirman a Cristiano Ronaldo y a Portugal en el Estadio Azteca!

Enrique Gómez

Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio mexicano y será para reabrir el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana jugará contra la Selección de Portugal en el partido de reapertura del inmueble que llevará por nombre Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

De acuerdo con el periodista David Medrano, es un hecho que el Tri enfrentará a Portugal el sábado 28 de marzo en el recinto que el próximo año se convertirá en el único en albergar tres Mundiales. El duelo será tres meses antes del arranque del torneo y representará una prueba de lujo para el equipo de Javier Aguirre.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹



40 years old and still scoring goals like this 👏#WCQ pic.twitter.com/tbm75Q9GJQ — UEFA EURO (@UEFAEURO) September 8, 2025

Y es que más allá del gran reto que implicará enfrentar a una de las mejores selecciones de Europa, la atención en puesta en Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas en toda la historia y que a sus 40 años sigue siendo un elemento inamovible para Portugal, por lo que se ganó el derecho de jugar su sexto Mundial.

Se espera que la apertura de la Copa del Mundo de 2026 sea en el Estadio Azteca, pero la idea es que esté listo desde marzo y que el Club América vuelva a jugar ahí sus partidos como local, pero, para conmemorar su reinauguración, el Tri podría recibir a un futbolista muy querido por los fans mexicanos.

Será la tercera vez que el ‘Bicho’ enfrente a México y no tendrá planes de perder por primera ocasión.