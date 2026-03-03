Una lesión frena a Cristiano Ronaldo en el camino rumbo a los 1000 goles

Redacción FOX Deportes

Al-Nassr confirmó este martes que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, el portugués fue sustituido en el último partido de liga ante Al-Fayha, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de que el portugués falló un penalti en el minuto 12.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Tras el duelo, el entrenador del equipo, Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación. "El jugador ya inició la rehabilitación y será evaluado su regreso conforme pasen los días", explicó Al-Nassr en su cuenta en la red social X.

A sus 41 años, Ronaldo está a 35 goles de alcanzar la deseada cifra de los 1.000. Su presencia con la selección portuguesa, entrenada por el español Roberto Martínez, se daba por segura de cara al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.