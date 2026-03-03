Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita por el conflicto armado

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo y su familia habrían dejado suelo saudí ante la escalada de ataques armados entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Según ha informado la prensa española, a través de un seguimiento a su jet privado, se pudo determinar que tanto CR7 como su familia, habría salido de suelo saudí para resguardarse en Madrid, España.

¡Aura al 1000! Cristiano Ronaldo, imponente con el bisht

La estrella del Al-Nassr, habría tomado la decisión de salir del suelo que le ha arropado desde hace tres años, a la espera de saber qué sucederá con el torneo de la Saudi Pro League que volverá a la actividad este jueves.

El equipo amarillo está programado para enfrentar al Neo Sports Club el próximo sábado, partido en el que Cristiano ya era duda debido a una fatiga muscular.

Cristiano Ronaldo se sigue acercando a los 1000 goles

Hasta el momento, ni CR7, ni el Al-Nassr y tampoco la Saudi Pro League, han emitido comunicación oficial alguna sobre el presente deportivo del futbolista, el equipo y la liga.

Cristiano Ronaldo compite palmo a palmo por la Bota de Oro de la temporada con Ivan Toney y Julián Andrés Quiñones.