Héctor Cantú
Cristiano Ronaldo deja Arabia Saudita por el conflicto armado
El delantero habría salido del país donde ha vivido los últimos tres años
Cristiano Ronaldo y su familia habrían dejado suelo saudí ante la escalada de ataques armados entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Según ha informado la prensa española, a través de un seguimiento a su jet privado, se pudo determinar que tanto CR7 como su familia, habría salido de suelo saudí para resguardarse en Madrid, España.
La estrella del Al-Nassr, habría tomado la decisión de salir del suelo que le ha arropado desde hace tres años, a la espera de saber qué sucederá con el torneo de la Saudi Pro League que volverá a la actividad este jueves.
El equipo amarillo está programado para enfrentar al Neo Sports Club el próximo sábado, partido en el que Cristiano ya era duda debido a una fatiga muscular.
Hasta el momento, ni CR7, ni el Al-Nassr y tampoco la Saudi Pro League, han emitido comunicación oficial alguna sobre el presente deportivo del futbolista, el equipo y la liga.
Cristiano Ronaldo compite palmo a palmo por la Bota de Oro de la temporada con Ivan Toney y Julián Andrés Quiñones.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT