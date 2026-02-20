Nadie puede detener a Cristiano Ronaldo, ni siquiera el tiempo

Enrique Gómez

Hay nuevo líder en la liga de Arabia Saudita y todo gracias a Cristiano Ronaldo.

El portugués sigue siendo la figura que marca la diferencia a sus 41 años y con un doblete suyo, el Al-Nassr asaltó el primer lugar de la clasificación, luego del empate del Al-Hilal a la misma hora.

Victoria 4-0 sobre el Al-Hazm, donde CR7 anotó el primer y el último gol del encuentro.

Así fueron las anotaciones número 963 y 964 en la carrera del ‘Bicho’:

· 1-0 (13’): Cristiano recibió en el área y definió fuerte y cruzado ante la salida del arquero

· 4-0 (79’): El portugués se inventó una pared y pegó un zurdazo en la esquina del área chica

Doble asistencia de Kingsley Coman (autor del segundo gol del encuentro) para los goles de Ronaldo. La otra anotación en el estadio King Saud University Stadium de Riad corrió a cargo de Angelo.

Con este resultado, el Al-Nassr al fin ha llegado a la cima de la Saudi Pro-League, pues alcanzó los 55 puntos, uno más que el Al-Hilal, que con su empate ante el Al-Ittihad perdió la posición de honor en fecha número 22 de la competencia. El equipo de CR7 está más cerca que nunca de su primer título desde 2019, aunque todavía faltan 12 fechas para el final del certamen.

من كل الزوايا 🎥

هدف النصر الرابع عن طريق كريستيانو رونالدو في مرمى الحزم ⚽️🐐#النصر_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/lJApG0OcNa — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 21, 2026

El exjugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llegó a 20 goles en la temporada 2025/26 de la liga saudí y se posiciona en tercer lugar, a una anotación del mexicano Julián Quiñones y a tres del inglés Ivan Toney, nada mal para un jugador que se perdió un par de fechas por protesta.

En cuanto a su reto personal por llegar a los mil goles en su carrera, CR7 ahora está a 36 anotaciones de la cifra prometida. Veremos cuántas dianas puede apoquinar antes de que termine la temporada.