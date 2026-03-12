¡De Toluca a Portugal! Paulinho será convocado ante México

Enrique Gómez

Ser tricampeón de goleo de la Liga MX no es cualquier cosa y vaya que Paulinho se merece su llamado.

Joao Paulo Dias Fernandes será parte de la Selección Portuguesa para el partido amistoso contra México, el cual marcará la reinauguración del Estadio Azteca para ser la sede inaugural del Mundial 2026.

De acuerdo con el reportero de FOX Deportes Erick Morales, el delantero del Toluca está en la lista previa de Roberto Martínez para la fecha FIFA de este mes, donde el equipo ‘luso’ enfrentará al Tri y a Estados Unidos el 28 y el 31 de marzo; lo que marcaría su regreso a la selección tras más de cinco años.

Se espera que el delantero de 33 años sea parte de la lista de convocados del 20 de marzo, pues desde Toluca aseguran que ya recibieron la carta de solicitud por parte de la Federación Portuguesa de Futbol.

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Paulinho, quien lleva tres torneos consecutivos siendo campeón de goleo individual de la Liga MX, es la estrella del equipo bicampeón del futbol mexicano y vaya que ha marcado diferencia en México. Con los ‘Diablos Rojos’ suma un total de 53 goles y 11 asistencias (en todas las competencias) desde que llegó procedente del Sporting de Lisboa en 2024. Es decir, se ha especializado en dañar a las defensas mexicanas.

Hasta ahora, el atacante solo suma tres partidos con su selección (contra Andorra, Francia y Croacia), todos en noviembre de 2020 y aunque anotó dos goles en su debut, no había vuelto a ser llamado.

Después de tantos años sin recibir un llamado y luego de alejarse de Europa para jugar en la Liga MX, seguramente Paulinho pensó que su historia con Portugal habría terminado, pero resulta que será parte de la primera Fecha FIFA del 2026, cuando faltan menos de tres meses para el Mundial.