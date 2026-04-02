Ya hay emoción en Los Ángeles por el partido ante Cruz Azul

EFE

En Los Ángeles ya hay emoción por el partido ante el Cruz Azul, pues se trata de un rival que saldrá a proponer y a atacar desde la ida en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Al menos así lo espera el colombiano Eddie Segura, defensa del LAFC.

"Tenemos un lindo rival que nos va a exigir, que va a venir a proponer y a hacer las cosas bien", indicó el defensa del equipo angelino en una conferencia de prensa.

Comenzar el partido de ida de esta competición en casa los obliga a "planear un excelente partido" en el que puedan tratar de imponer su juego.

"Sabemos que enfrente vamos a tener un equipo que sabe jugar este tipo de partidos y que va a proponer donde quiera que jueguen, así que va a ser un partido bien interesante y nosotros estamos listos", aseguró.

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Por su parte, el encuentro de la MLS contra Orlando City de este fin de semana, el conjunto angelino lo afronta con "un poquito de incertidumbre por el no saber cómo vienen" los de Florida ante los recientes cambios en el equipo.

Aun así, "nosotros estamos preparándonos y confiando en nuestro estilo", añadió.

"Es un partido en casa, con nuestra gente y vamos a salir a hacer lo que hemos venido haciendo desde el arranque de temporada y esperar que todo salga muy bien", concluyó al respecto.

Segura también tuvo palabras de elogio para su compañero, el astro coreano Son Heung-Min, de quien destacó "su alegría, la forma de trabajar, la forma de querer hacer equipo, la forma de estar ayudando y de crecer".

"Yo creo que eso lo hace especial, lo hace encajar en todos y la verdad es que estamos muy felices de tenerlo", sentenció.