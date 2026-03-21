Cruz Azul sigue adelante y le arrebató un valioso empate a Mazatlán

Hiram Marín

Mazatlán y Cruz Azul empataron 1-1 en el Estadio El Encanto, en un duelo donde los locales pegaron primero y estuvieron cerca de dar la sorpresa. Los 'Cañoneros' aprovecharon su momento en el arranque del complemento, mientras que 'la Máquina' tuvo que remar contracorriente hasta el cierre. El desenlace dejó sensaciones encontradas para ambos lados.

El primer golpe llegó al inicio de la segunda mitad, cuando Josué Ovalle marcó al minuto 48 para adelantar a Mazatlán, capitalizando un desconcierto defensivo celeste. A partir de ahí, el conjunto sinaloense administró la ventaja con orden y resistió los intentos de Cruz Azul, que tuvo más posesión pero poca claridad en el último tercio.

Termina todo empatado en Mazatlán. pic.twitter.com/HGr2MmHFpR — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 21, 2026

Cuando el partido parecía definido, Cruz Azul encontró premio a su insistencia en la recta final. Fue Gabriel Fernández quien firmó el empate al minuto 87, con un tanto que rescató a la Máquina y silenció el festejo local. El gol reflejó la presión constante de los visitantes, que no dejaron de insistir hasta el último tramo.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 27 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, aunque dejó escapar la oportunidad de pelear el liderato. Mazatlán, por su parte, alcanzó 11 unidades y continúa en la zona baja, pero suma un punto valioso tras competir de tú a tú ante uno de los equipos más sólidos del torneo.