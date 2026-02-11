Cruz Azul, el depredador de CONCACAF, remontó ante Rayados

Enrique Gómez

Como equipo grande y depredador, Cruz Azul aprovechó el momento y pegó una gran remontada como visitante en la Copa de Campeones de CONCACAF.

La Máquina venció 3-2 al Monterrey en un duelo de volteretas en el Estadio BBVA de Nuevo León, donde el equipo local se derrumbó con la expulsión de su portero Santiago Mele a los 80 minutos.

Y más allá del gran impulso que significa golpear como visitante en la ida de los octavos de final, el equipo de Nicolás Larcamón asestó tres goles de visitante, o sea, devoró con el primer criterio de desempate.

Nos llevamos la ventaja de Monterrey 💙



A cerrar la serie y buscar el pase a Cuartos el próximo martes 😤 pic.twitter.com/6Y5quziGkf — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 11, 2026

Con este marcador, al equipo ‘celeste’ le basta con ganar, empatar o perder por la mínima (siempre y cuando no reciba tres goles) en el partido de vuelta para avanzar a los cuartos de final y así continuar su ambicioso camino hacia el bicampeonato de CONCACAF.

Así fueron los goles de este primer asalto por los octavos de final de la ‘Concachampions’:

· 0-1 (25’): De volea y de media vuelta, Erik Lira se lanzó para rematar un recentro en el área

· 1-1 (35’): Gran recurso de Roberto de la Rosa, quien estiró para conectar un balón descendente

· 2-1 (40’): De la Rosa remató fuerte, cruzado y de primera hacia la base del segundo poste

· 2-2 (84’): Penal bien ejecutado por Gonzalo Piovi, quien sacó un riflazo hacia su izquierda

· 2-3 (90’): Golazo de Nicolás Ibáñez, quien prendió de volea un largo centro por la izquierda

Sí, los dos goles para la voltereta de La Máquina cayeron justo después de que el portero Mele fue expulsado y Stefan Medina tuvo que ponerse los guantes, pues al equipo de casa ya no le quedaban cambios. En descargo del defensa colombiano, nadie hubiera podido para el disparo de Piovi ni la volea perfecta de Ibáñez, quien festejó a lo grande el marcarle al archirrival de su ex, Tigres.

El partido de vuelta se jugará el 17 de marzo en Puebla y el cruce para la siguiente ronda es contra el ganador del duelo entre Los Angeles FC y el Alajuelense de Costa Rica.

Cruz Azul no falló cuando su rival (de por sí desconfiado) se quedó vulnerable y pese a que le habían dado la vuelta en el marcador, supo recuperar la ventaja y dar un paso firme hacia los cuartos de final del torneo.