América resolvió antes de la 'depresión' por Luis Ángel Malagón

Enrique Gómez

A pesar de todo el ánimo perdido en el primer tiempo, el América logro una victoria tan importante que desde ya lo pone con un pie en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Victoria 1-0 de las Águilas contra el Philadelphia Union, donde además de pegar en la ida, se anotó un gol de visitante, criterio que sigue predominando en este torneo cuando hay paridad en el marcador.

El 'Ame' se puso en ventaja desde temprano, pero bajó considerablemente su nivel y voluntad en el complemento, en consecuencia del lamento por la lesión de Luis Malagón, quien, extraoficialmente, se rompió el tendón de Aquiles y con él, toda posibilidad de jugar la Copa del Mundo con México.

Aun así, triunfo importante para el equipo de André Jardine, que sigue a la baja en este 2026.

Raphael Veiga HAMMERS this one into the back of the net to give Club América the lead 🔨💥 pic.twitter.com/hD7QT2hyeu — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 10, 2026

El único gol de este encuentro en el Subaru Park de Pensilvania fue obra de Raphael Veiga a los 21 minutos. El brasileño recibió una diagonal cerca del corazón del área, levantó el balón en la misma recepción y lo prendió de aire con un zurdazo que reventó en la parte alta de la red de la portería local.

Con este resultado, el equipo azulcrema da un paso certero hacia la siguiente ronda del torneo al pegar un golpe de autoridad en casa de uno de los equipos más sólidos de la MLS en los últimos años.

El partido de vuelta será el miércoles 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes y a menos que suceda una catástrofe en la Ciudad de México, el equipo capitalino se medirá al ganador entre Inter Miami (el equipo de Lionel Messi) y Nashville, en los cuartos que inician la segunda semana de abril.

La vida sigue y el América tiene obligaciones que cumplir más allá de la desgracia de su portero titular.