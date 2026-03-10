Adiós Mundial, Luis Ángel Malagón se rompió el tobillo

Enrique Gómez

Tal fue el dolor y el miedo de Luis Ángel Malagón, que hasta dejó suelto el balón en su propia área.

El portero del América se perderá el Mundial 2026 por una lesión en el tendón de aquiles.

Malagón salió lesionado en el partido de la Copa del Campeones de CONCACAF y considerando cómo se tomó el tobillo, dejando libre el esférico con un atacante del Pahiladelphia Union prácticamente al lado, se pudo adivinar la seriedad del problema.

Momentos después, el departamento médico del club confirmó ruptura en el tendón de aquiles, una lesión que suele demandar una baja de seis a nueve meses. Es decir, lo veremos hasta a mediados del Apertura 2026.

🚨🚨 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! 🚨🚨



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



🔵 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica 🦅 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

A tres meses exactos para que México inaugure la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, el arquero favorito (aunque levemente) para ser titular se 'rompió' en el Subaru Park de Pensilvania.

A los 37 minutos del encuentro de ida por los octavos de final de la ‘Concachampions’, el árbitro detuvo el encuentro al percatarse de la lesión de Malagón, quien se lastimó el tobillo izquierdo simplemente al apoyarlo sobre el campo, antes de efectuar un despeje. El jugador ni siquiera alcanzó a golpear el balón cuando cayó al césped y se tomó la pierna.

Tras ser retirado en camilla y entre lágrimas, el portero Rodolfo Cota tomó su lugar a los 42 minutos.

Malagón se pierde el torneo del verano y eso, en automático, le abre las puertas a Guillermo Ochoa para recibir un llamado por sexto Mundial seguido.