¡Histórico! México y Sudáfrica repetirán la inauguración del Mundial

Enrique Gómez

El partido inaugural de la próxima Copa del Mundo será histórico... por el solo hecho de no serlo.

El juego que abrirá el telón del Mundial más grande de la historia será en el Estadio Azteca y con la Selección Mexicana, eso ya se sabía. Pero con el sorteo de la fase de grupos que se llevó a cabo en Washington D. C., quedó definido el equipo que enfrentará al Tri en el primer encuentro del Grupo A.

· México vs Sudáfrica

· 11 de junio de 2026

· Estadio Ciudad de México

Primera vez en la historia que un mismo enfrentamiento sirve para inaugurar dos veces la Copa del Mundo. Y es que, así como en 2010 Sudáfrica abrió el torneo contra el Tri en el Estadio Soccer City de Johannesburgo, este mismo país le hará los honores al coanfitrión para dar inicio a Norteamérica 2026.

El primer desafío: Sudáfrica 🇿🇦 será el rival en nuestro debut en la @FIFAWorldCup 2026. 🏆



Cada partido es una oportunidad... Cada minuto, un paso más hacia el sueño que compartimos. 🫡



Estamos listos para iniciar la historia. Juntos. 🙌#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/KPA37T77n5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

Curiosamente, el técnico que dirigió al Tri en aquel partido de hace 15 años (1-1) fue Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana. La diferencia, obviamente, deberá ser el resultado, pues el conjunto africano pinta como el más ‘sencillo’ del Grupo A (donde también están Corea del Sur y un conjunto europeo por definir) y si el equipo quere tener posibilidades reales, debe imponerse sí o sí.

Para su segundo partido de la fase de grupos, el Tri jugará en Guadalajara (18 de junio), mientras que el tercero será nuevamente en el Estadio Azteca (24), el cual llevará por nombre Estadio Ciudad de México en el Mundial, pero que en realidad debería ser nombrado Estadio Banorte por motivos de patrocinio.

De todos los equipos del Bombo 3, que podían tocarle a México para inaugurar el Mundial, Sudáfrica es el peor del Ranking FIFA (61°), por lo que todos esperan un arranque triunfal y esperanzador.