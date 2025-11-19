¿Ya oyeron? "El que no soporte los abucheos no sirve para esto": Javier Aguirre

Enrique Gómez

El Javier Aguirre más crítico dio la cara en la conferencia de prensa para dejar en claro dos cosas:

1. México no está jugando bien y la calidad que tiene no está alcanzando

2. No hay nada que reprochar al público; los jugadores deben tener carácter

Tras la derrota 2-1 ante Paraguay (uno de los pocos equipos sudamericanos contra los que se tiene un dominio histórico), el ‘Vasco’ reconoció los problemas que tiene la Selección Mexicana, sobre todo en el ataque y de paso, aceptó que la afición tiene derecho a estar molesta por esta racha sin victorias.

“No voy a individualizar, pero está claro que hay jugadores que pueden y quieren y otros que quieren, pero no les alcanza”, dijo el ‘Vasco’ en torno a este partido, donde hizo siete cambios respecto al 0-0 contra Uruguay del fin de semana. Veo cosas que no me gustan; uno piensa que están superadas y con el resultado te das cuenta de que no. Estamos en el camino correcto, aunque no donde queremos estar”.

"VEO COSAS QUE NO ME GUSTAN...". 👀🇲🇽 Javier 'Vasco' Aguirre evaluó a la Selección Mexicana después de cerrar 2025 con la derrota ante Paraguay. #BoletoANorteAmerica #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/4WJy9Cdr5c — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 19, 2025

Sobre el comportamiento del público, que abucheó a él y a los jugadores en Torreón y que no llenó el Alamadome y al final del encuentro también desaprobó, el estratega demostró su experiencia al recalcar que nadie debe criticar a la afición, tal como sí lo hicieron jugadores Raúl Jiménez o Edson Álvarez.

“No voy a criticar al público, no puedo hacerlo, no quiero y no debo; son libres y los jugadores deben mostrar carácter. El que no esté preparado para ser abucheado y criticado no sirve para estar aquí. Tenemos que recuperar el ánimo de la gente y buscar victorias. A la gente le importa el resultado. El ambiente se ha enrarecido, lo entiendo porque les hemos fallado en el último semestre”, dijo Aguirre.

México cerró el 2025 con una racha de seis victorias sin ganar y dejó su credibilidad por los suelos, pues a siete meses sin ganar, resulta que ni siquiera puede con equipos de corte B a nivel Mundial.