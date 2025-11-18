México pierde contra Paraguay y también toda su credibilidad

Enrique Gómez

La teoría es que esta es la peor Selección Mexicana en 50 años se fortalece…

El equipo de Javier Aguirre perdió 2-1 contra Paraguay, uno de los pocos equipos de Sudamérica contra el cual todavía tenía dominio. Está claro, la plantilla actual del Tri no es capaz de revalidar ninguna racha. De hecho, si no fuera por el portero Luis Ángel Malagón, la cosa pudo terminar en goleada.

Con esto, México cierra el 2025 con seis partidos consecutivos sin ganar (dos derrotas incluidas). Y es que, tras el campeonato de la Copa Oro, el equipo ‘azteca’ no ganó ninguno de los partidos amistosos que jugó.

NO SE GUARDA NADA. 💥



John Laguna es muy crítico con la Selección Mexicana ante el duelo frente a Paraguay.



No te pierdas #PuntoFinal todos los días en FOX Deportes. ⚽ https://t.co/BScWZ5qo17 pic.twitter.com/HIdarHD57X — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 18, 2025

Así fueron los goles de este partido en el Alamodome de San Antonio:

· 0-1 (48’): Antonio Sanabria contactó el balón filtrado antes del fuerte choque contra Malagón

· 1-1 (54’): Magistral penal de Raúl Jiménez, con todo y brinquito y hacia la esquina

· 1-2 (56’): Damián Bobadilla remató con la cabeza, tras una serie de rebotes en el área

PENALTY FOR MEXICO! 🇲🇽🫡 Raúl Jiménez doesn't fail and it's 1-1 vs. Paraguay. #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/R0USNDk86R — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 19, 2025

De todos los equipos que componen la CONMEBOL, Paraguay era una de las selecciones más ‘a modo’ para el Tri, pues había perdido ocho de sus últimos 10 compromisos ante el conjunto norteamericano. Sin embargo, esta noche hiló su segundo triunfo consecutivo contra el Tri, una pista más de este bajón de calidad y una muestra de que la camada actual de jugadores no está a la altura de la de otros años.

Así cierra México este año 2025 premundialista:

1. Derrota 1-0 con Paraguay

2. Empate 0-0 ante Uruguay

3. Empate 1-1 frente a Ecuador

4. Derrota 4-0 contra Colombia

5. Empate 2-2 con Corea del Sur

6. Empate 0-0 ante Japón

Partidos contra rivales de buen nivel, que sirvieron para identificar que México no está al nivel de las 20 mejores selecciones del mundo, al menos no a siete meses de que inicie la Copa del Mundo.

Fecha FIFA de pesadilla para la Selección Mexicana, que se enemistó con la afición en Torreón y que ahora no pudo ni siquiera contra su ‘cliente’ Paraguay. Con esa amargura es como cierra este 2025 premundialista.