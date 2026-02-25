México no tendrá portero para el Mundial, pero sí "tranquilidad"

Enrique Gómez

Extrañamente, la portería es la zona del campo que más tranquilidad le da a Javier Aguirre.

De llamar la atención, considerando que es la posición donde no tiene un solo titular definido y que, a tres meses y medio del Mundial, no se sabe quién cuidará a México de todas las amenazas rivales.

Para el duelo amistoso ante Islandia, donde por tercer partido consecutivo el equipo ‘azteca’ se integró con puros jugadores de la Liga MX, el portero designado fue Raúl Rangel (guardameta de las Chivas), quien dejó la meta en cero, se mandó una gran atajada en un mano a manos a principios del partido y también se equivocó “en un par decisiones”, al menos ante la mirada estricta de Javier Aguirre.

“Hubo un par de toma de decisiones que no me gustaron, pero estoy contento con la portería. Es el puesto donde más tranquilo estoy, juegue quien juegue. Luis Ángel Malagón fue titular toda la Copa Oro y lo hizo bien. En ese aspecto estoy bastante contento, los porteros que tenemos son fríos, ágiles, valientes”, evaluó el ‘Vasco’ al ser cuestionado por su arquero predilecto.

¡Medio Chivas va de titular contra Islandia!

Con un equipo que quizá jamás vuelva a jugar junto y con tan pocos días de entrenamiento, está claro que el juicio del entrenador será más en lo individual que en lo colectivo, sobre todo porque en estos partidos la idea es encontrar nuevos talentos que puedan redondear la lista final.

“Era difícil encontrar un funcionamiento colectivo óptimo, pero en lo individual tomamos notas positivas y otras no tanto. De eso se trata y todavía nos quedan cinco partidos más para definir de una vez por todas a los 26 jugadores que nos representarán en el Mundial”, declaró el ‘Vasco’ en Querétaro.

¿Quién será el arquero de México para partido inaugural contra Sudáfrica el 11 junio? Bueno, si en verdad nadie entre Malagón y Rangel llena al entrenador, que a nadie sorprende ver a Guillermo Ochoa saliendo como titular para lo que será la sexta Copa del Mundo en su carrera profesional.