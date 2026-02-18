Álvaro Fidalgo, contemplado desde ya por Javier Aguirre

Redacción FOX Deportes

Si Álvaro Fidalgo concluyó los trámites para ser elegible por la Selección Mexicana antes de regresar a España fue porque se dejó convencer por el Tri, así que, por más que Javier Aguirre diga que va a analizar su convocatoria, si el mediocampista se naturalizó fue por una invitación expresa del ‘Vasco’.

En una conferencia de prensa en Puebla, lugar donde se disputará el partido amistoso contra Ghana el 22 de mayo, el entrenador de la Selección Mexicana le abrió las puertas al ahora jugador del Betis (aunque tal vez no hacía falta) y lo contempló como uno de los posibles mundialistas de este año.

“Yo espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos en la realización de la lista. Al final todo mundo tiene abierta la puerta en selección; si es mexicano y está jugando, tiene abiertas las puertas”, dijo el estratega respecto al jugador que pasó cinco años con el América antes de volver a Europa.

Fidalgo lleva dos partidos (ambos como titular) en La Liga de España, por lo que, si en verdad tiene las mismas oportunidades que los jugadores nacidos en México, sería casi imposible que no recibiera una convocatoria; después de todo, es el único seleccionable del Tri que juega en el futbol español.