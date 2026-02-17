Álvaro Fidalgo, cerca de su primer llamado con la Selección Mexicana

Héctor Cantú

Es cuestión de tiempo para que Álvaro Fidalgo, exjugador del América y nuevo refuerzo del Betis, reciba su primer llamado para ser parte de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, Duilio Davino, director deportivo de Selección Nacionales confirmó que ha sostenido comunicación activa con el futbolista de nacimiento español con el fin de que pueda unirse al Tri.

“Álvaro (Fidalgo) quiere venir y jugar con la Selección Mexicana y está en la lista de 55 jugadores a los que les estamos dando seguimiento para ser parte de la Selección. Al final, será Javier Aguirre quien decida si lo trae o no”, detalló Davino.

La Selección Mexicana jugará ante Islandia un partido amistoso, sin embargo, al no ser fecha FIFA no podrá contarse con jugadores que militan en ligas extranjeras, a menos que reciban permiso de sus respectivos clubes.

Por ello, el primer llamado para Fidalgo podría darse de cara al esperado partido ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca programado para el 28 de marzo.

Álvaro Fidalgo desembarcó recientemente en el futbol de España donde ya superó los 150 minutos de juego en dos partidos.