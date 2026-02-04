¡A trabajar! Álvaro Fidalgo, convocado de inmediato con Betis

Redacción FOX Deportes

Ya fue suficiente de despedidas y bienvenidas. Es hora de que Álvaro Fidalgo empiece a jugar con Betis.

El nuevo equipo del mediocampista español no esperó más y de inmediato lo incluyó en la convocatoria para el duelo por los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El jugador de 28 años llegó listo para jugar, sin embargo, su pronto llamado fue impulsado por la lesión de Giovanni Lo Celso.

Después de todos esos videos de Fidalgo conociendo a sus nuevos compañeros y familiarizándose con las instalaciones del club verdiblanco, llegó el momento de salir a la cancha para el exjugador del América.

¡Listo para la acción! 👊



¡@Alvaro10fidalgo forma parte de la convocatoria para los cuartos de final de la Copa del Rey! 👥👏 pic.twitter.com/POVEzegFqk — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 4, 2026

El Betis anunció su convocatoria para el partido del jueves 5 de febrero, donde ya aparece el apellido y el número 15 de Fidalgo, quien regresa al futbol de España después de pasar los últimos cinco años en el futbol mexicano. El ‘Maguito’ espera ver sus primeros minutos en la Copa del Rey desde la temporada 2018-2019, en lo que fue su única actuación con el primer equipo del Real Madrid.

Fidalgo nunca tuvo la oportunidad de jugar en La Liga de España, pero se espera que lo haga el domingo 8 de febrero (jornada 23 del torneo), igual contra el Atlético de Madrid.

Betis marcha quinto en La Liga de España y se espera que con el aporte de Fidalgo pueda arrebatar un lugar para la próxima Champions League.