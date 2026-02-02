Betis necesitará de Álvaro Fidalgo antes de lo esperado

Oscar Sandoval

Álvaro Fidalgo se va adaptando poco a poco a la dinámica de Betis que lo necesitará antes de lo que tenía planeado, el club anunció que Giovanni Lo Celso sufre una lesión muscular y el mediocampista tendrá que trabajar de inmediato porque su nuevo equipo lo necesita.

Quédense tranquilos, vamos a cuidar muy bien del Maguito 🫶 pic.twitter.com/2qmaFCcbN9 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 3, 2026

Las lesiones de Isco y de Lo Celso jugarán a favor de Fidalgo quien deberá aprovechar las bajas para empezar a ganarse un lugar en el conjunto verdiblanco al que se va integrando con el tiempo encima y la necesidad de estar disponible a la brevedad.

El club publicó un video en el que se puede ver al ‘Maguito’ presentarse en las instalaciones del club para conocer a sus compañeros, se espera que pueda integrarse a los entrenamientos este miércoles y que a partir de entonces empiece su puesta a punto.

El diario Estadio Deportivo con sede en Sevilla apunta que el tiempo de baja de Lo Celso será de “alrededor de 6-8 semanas”, mientras que a Isco avanza en su recuperación y es por eso que Manuel Pellegrini necesitará echar mano de Fidalgo.