Betis necesitará de Álvaro Fidalgo antes de lo esperado
Betis confirmó la lesión de Giovanni Lo Celso y Fidalgo entraría al quite
Álvaro Fidalgo se va adaptando poco a poco a la dinámica de Betis que lo necesitará antes de lo que tenía planeado, el club anunció que Giovanni Lo Celso sufre una lesión muscular y el mediocampista tendrá que trabajar de inmediato porque su nuevo equipo lo necesita.
Las lesiones de Isco y de Lo Celso jugarán a favor de Fidalgo quien deberá aprovechar las bajas para empezar a ganarse un lugar en el conjunto verdiblanco al que se va integrando con el tiempo encima y la necesidad de estar disponible a la brevedad.
El club publicó un video en el que se puede ver al ‘Maguito’ presentarse en las instalaciones del club para conocer a sus compañeros, se espera que pueda integrarse a los entrenamientos este miércoles y que a partir de entonces empiece su puesta a punto.
El diario Estadio Deportivo con sede en Sevilla apunta que el tiempo de baja de Lo Celso será de “alrededor de 6-8 semanas”, mientras que a Isco avanza en su recuperación y es por eso que Manuel Pellegrini necesitará echar mano de Fidalgo.
