Betis le dio una emotiva bienvenida a Álvaro Fidalgo

Hiram Marín

El Real Betis Balompié anunció de manera oficial la contratación del mediocampista Álvaro Fidalgo, procedente del Club América.

El club verdiblanco dio a conocer el fichaje a través de sus redes sociales, donde confirmó su incorporación como refuerzo para el primer equipo. La llegada del futbolista español representa un movimiento relevante en el mercado invernal. Betis destacó su calidad técnica y experiencia como argumentos clave de su apuesta.

🏴‍☠️⚔️🏝️



Quiero ser un pirata. pic.twitter.com/p8X1sn5qTQ — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

El anuncio fue acompañado por un video emotivo, difundido en las plataformas oficiales del club sevillano. En el material audiovisual, el Betis presentó a Fidalgo de manera simbólica, apelando a la ilusión y a la conexión con su afición. La producción cuidó los detalles visuales y narrativos para reforzar el mensaje de bienvenida. La respuesta de los seguidores verdiblancos fue inmediata y positiva.

Previo a concretarse su salida, Álvaro Fidalgo se despidió del Club América con un mensaje en sus redes sociales.

Nuestros destinos vuelven a unirse. pic.twitter.com/0bC5S8ySLB — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 1, 2026

El mediocampista agradeció al club, a sus compañeros y a la afición por el apoyo recibido durante su etapa en México. Reconoció el crecimiento personal y profesional que vivió defendiendo la camiseta azulcrema. Su mensaje estuvo cargado de gratitud y emoción.

El América también publicó una despedida oficial, resaltando la entrega y el profesionalismo de Fidalgo durante su paso por la institución. El club le deseó éxito en su nueva etapa en el futbol europeo y destacó su huella en el equipo. Así, se cerró un ciclo importante tanto para el jugador como para la afición americanista. Fidalgo inicia ahora un nuevo reto con el Real Betis en LaLiga.