¿Por qué el Inter Miami no renovó su camiseta para este año?

Enrique Gómez

Es verdad que el Inter Miami no cambió su camiseta local para este 2026, pero al menos presentó un elegante nuevo jersey de visitante que es totalmente negro y con un elegante cuello polo.

Pero, ¿por qué el equipo de Lionel Messi no renovó su camiseta rosada que tanto ha vendido en el mundo? Bueno, en realidad, eso es lo ‘normal’ en Estados Unidos, solo que el club había estado 'rompiendo las reglas' (con permiso de Adidas y de la MLS) para seguir aprovechando la emoción que provocó la llegada del argentino y posicionar al equipo en el mercado.

The look travels well 😎 ⚫ pic.twitter.com/ugrj6HG1qW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026

La MLS sigue una estrategia de rotación bienal de uniformes. Es decir, salvo contadas excepciones, cada club debe mantener su camiseta local por dos temporadas y la visitante también por un par de campañas, pero, para ofrecer un producto novedoso cada año, el cambio no es al mismo tiempo.

Es decir, en 2025 ‘tocó’ lanzar un nuevo jersey local y en 2026 es momento de vender una nueva equipación visitante. Casi siempre, en años nones se opta por modificar el uniforme principal y en los pares, renovar la segunda camiseta. De esta forma, tras saltarse el acuerdo en las dos anteriores campañas, el Inter Miami se ajustó a este modelo para este año y solamente presentó su camiseta “Presagio”.

O sea, el “Euphoria” que se reveló en 2025 también se utilizará durante esta temporada. La idea es que en 2027 se cambie el diseño de la camiseta local y que la playera negra que recién fue presentada en febrero se use también en la siguiente campaña, para respetar la estrategia de la rotación bienal.

Los once en cancha ✔️📸 pic.twitter.com/RSXBS9hN7W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2026

La MLS hace esto para controlar costos y branding y como apoyo a la economía de los fans, más allá de que permitió que el Inter Miami cambiara su camiseta principal durante tres años consecutivos. En 2023 (año de la llegada de Leo), tenía cuello polo, en 2024, el cuello redondo y el escudo centrado y en 2025 (y ahora) la indumentaria con dos tonos de rosa en franjas.

En resumen: los equipos de Estados Unidos no sacan camisetas de local nuevas cada año, solo que, con la llegada de Messi se hicieron algunas excepciones para aprovechar el golpe mercadológico.