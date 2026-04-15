¿Qué tienen que hacer Toluca y Tigres para avanzar a semis de CONCACAF?

Enrique Gómez

No perder por más de dos goles, ese es el objetivo de los dos únicos equipos mexicanos que siguen ‘vivos’ en la Copa de Campeones de CONCACAF, de cara a los partidos de vuelta por los cuartos de final.

Aun así, Toluca y Tigres tienen dos panoramas muy distintos en sus visitas a Estados Unidos, pues mientras el equipo ‘escarlata’ ganó 4-2 cuando recibió a Los Angeles Galaxy en el Estadio Nemesio Diez, el conjunto ‘felino’ también ganó por dos en casa, pero se anuló el peligro del gol de visitante, por lo que, si llega a hacer un solo gol en su visita al Seattle Sounders, volcará la eliminatoria a su favor.

¿Qué necesita hacer cada equipo para avanzar a las semifinales de la ‘Concachampions’?

Toluca (ganó 4-2 en la ida)

· Ganar o empatar por cualquier marcador

· Perder por un gol

· Perder por dos goles, pero anotar tres tantos

· Si pierde 2-0, 3-1 o por tres goles, está eliminado

Tigres (ganó 2-0 en la ida)

· Ganar o empatar por cualquier marcador

· Perder por un gol

· Anotar al menos un gol y perder por dos

· Si pierde por tres goles o más, está eliminado

No estuvo ni cerca... Cruz Azul, eliminado de la CONCACAF La goleada se mantuvo en favor del LAFC, primer semifinalista del torneo

Solo en caso de que el marcador en la vuelta sea idéntico al de la ida (4-2 y 2-0, respectivamente), se procederá a los tiempos extras y en caso de persistir la igualdad, habrá cobro de penales.

Después de las penosas eliminaciones de Cruz Azul y América (ambas por amplio margen pese a que los partidos de vuelta se jugaron en México), Toluca y Tigres buscarán dar la cara por la Liga MX y concretar su clasificación a la siguiente ronda, misma que empezó a encaminarse desde los primeros asaltos.