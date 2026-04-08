Tigres dio la cara por la Liga MX en los cuartos de la CONCACAF

Enrique Gómez

Ganar ampliamente y no recibir gol de visitante es la fórmula del éxito en la Copa de Campeones de CONCACAF.

Tigres conquistó una victoria de gran importancia en el primer asalto contra el Seattle Sounders de la MLS, en un partido que estaba muy trabado y donde el conjunto de Guido Pizarro parecía estar falto de inspiración, al menos durante el primer tiempo.

Y a pesar del penal volado por Ángel Correa cuando el marcador estaba sin goles, el conjunto universitario se apuntó un triunfo 2-0, que incluso pudo hacerse más abultado en la recta final del partido, pero que igual es suficientemente bueno como para ir construyendo la clasificación hacia las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Universitario:

· 1-0 (51’): Golazo de bandera de Ozziel Herrera, quien en la esquina del área chica definió

· 2-0 (76’): Autogol. Jackson Ragen desvió el tiro de esquina hacia su propia portería

Ozziel Herrera encaminó el triunfo de Tigres y es nombrado Jugador Superior del Partido presentado por Michelob Ultra 🌟 pic.twitter.com/c0DzDhUYrL — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

Partido muy accidentado en El ‘Volcán’, que incluyó un penal puesto en órbita al 45’+3, un error increíble para fildear un balón rebotado que generó el primer gol, una anotación en propia meta y un cabezazo al poste en la recta final del juego y que evitó el doblete de Ozziel Herrera.

En la Copa de Campeones de CONCACAF, el gol de visitante sigue siendo el principal criterio de desempate y resulta que Tigres no encajó ninguno, por lo que además de la ventaja en el marcador, tendrá ese recurso a su alcance en el partido de vuelta, el cual se disputará el próximo 15 de abril.

Tras la derrota del Cruz Azul y el empate del América, la Liga MX se apuntó su primera victoria en los cuartos de la ‘CONCA’ gracias al oficio y la paciencia de Tigres, que supo aprovechar su momento.