¿Cruz Azul es el mejor equipo en la historia de la 'Concachampions'?

Enrique Gómez

Al Cruz Azul se le da bien la CONCACAF, por eso, lo que sucedió en el último partido sorprendió a todos.

¿Alguna vez Cruz Azul había sido goleado en este torneo? Sí, una vez

¿Alguna vez La Máquina había sido goleada por un club extranjero? No, nunca.

Así de histórica fue la derrota que recibió el equipo mexicano en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, instancia en la que sucumbió 3-0 contra Los Angeles FC.

Cruz Azul, goleado, exhibido y casi eliminado de la Concacaf Champions Cup El equipo cementero recibió un baño de realidad a manos del LAFC

El equipo de Heung Min Son y compañía destrozó el mito del Cruz Azul en la ‘Concachampions’ y se apuntó el triunfo más abultado contra el que es, posiblemente, el mejor club en la historia de esta competencia, que, además, es el campeón reinante del certamen.

La última ocasión que Cruz Azul había perdido por tres goles:

· Cruz Azul 1-4 Monterrey

· Semifinal de vuelta

· 16 de septiembre de 2021

Las anteriores derrotas más abultadas del Cruz Azul contra equipos extranjero:

· 3-1 favor Real Salt Lake, octubre 2010

· 2-0 favor Islanders, marzo 2009

· 2-0 favor Marathón, septiembre 2008

Juntando títulos de Liga MX y CONCACAF, ¿quiénes son los más grandes?

Es decir, desde que La Máquina empezó sus registros en la Copa de Campeones de CONCACAF:

· Solo 1 vez en la historia había perdido por tres goles

· Solo 1 vez había recibido tres goles por un club extranjero

· Solo 3 veces había perdido por dos goles ante un equipo foráneo

· Nunca había perdido por tres goles ante un rival no-mexicano

Claro, todo esto hasta el baile que le pegó el LAFC la noche del 7 de abril del 2026 en California.

Pese a la histórica derrota, La Máquina puede decir que en casi 57 años solo tiene una derrota por goleada contra equipos extranjeros. Además, el conjunto de Nicolás Larcamón tiene la oportunidad de cobrarse la revancha en el partido de vuelta y hacer pagar al LAFC por el histórico daño.