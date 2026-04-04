Se acabó el encanto poblano y Cruz Azul perdió como local

Enrique Gómez

Siempre hay una primera vez y el Cruz Azul ya conoció la derrota jugando como local en Puebla.

Es verdad que la caída ante Pachuca no lo sacará del segundo lugar y que no parece ser tan alarmante, pero vaya que será anecdótica, pues el equipo ‘celeste’ no había perdido como local en su casa temporal.

Y es que, con el descalabro 2-1 en esta Jornada 13…

· Cruz Azul perdió por primera vez desde que sucumbió ante León en la Jornada 1

· Primera derrota como local para La Máquina desde el 8 de noviembre ante Pumas

· Primer descalabro jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Y hablando de primeras veces, el nigeriano Christian Ebere anotó su primer gol con el Cruz Azul (y en el día de su cumpleaños), pero no fue suficiente para que el equipo de Nicolás Larcamón sumara. De hecho, llegó a tres partidos seguidos sin ganar, recordando que antes empató con Mazatlán y Pumas.

Así fueron los goles de este encuentro, ya en plena recta final del Clausura 2026:

· 0-1 (5’): Grave error de Andrés Gudiño, quien le dio el balón a Robert Kenedy en el área

· 1-1 (45+2): Tras dos malos rechaces de la zaga, Ebere remató de aire en el área chica

· 1-2 (58): Golazo de Kenedy, quien retuvo el balón ante tres entradas y disparó al ángulo

Primer gol de Christian Ebere con Cruz Azul y en el día de su cumpleaños

Dos grandes goles del brasileño, pues, aunque el portero le cedió el balón en el primer tanto, el jugador tuvo el hambre y la convicción de probar suerte en el corazón del área pese a tener rivales enfrente.

Curiosamente, Pachuca terminó el partido con dos goles y también con dos expulsiones, toda vez que Christian Rivera y Víctor Guzmán vieron la tarjeta roja al 85’ y al 89’. Es decir, el equipo hidalguense arriesgó al máximo su gran victoria como visitante contra uno de los mejores clubes del torneo.

Cruz Azul debe espabilar, pues a media semana debe afrontar los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF y después, le toca enfrentar al América en el clásico joven.