Cruz Azul, goleado, exhibido y casi eliminado de la Concacaf Champions Cup

Héctor Cantú

La Máquina Celeste de la Cruz Azul quedó muy cerca de ser eliminado de la Concacaf Champions Cup luego de perder por 3-0 ante el LAFC.

El equipo de la Liga MX resultó exhibido en Los Angeles ante un equipo que tiene menos arrastre que la Máquina y me mostró mucho más dinamismo sobre la cancha que el representante de la Liga MX.

En menos de 10 minutos, el representante de la MLS encaminó el partido a su favor con un doblete en este lapso.

Son gives LAFC the lead! 👏 pic.twitter.com/G4lyjIOFDa — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

El primero en hacerse presente fue el referente Son Heung-Min quien finiquitó una jugada por el costado derecho tras derrotar en velocidad a Willer Ditta.

A composed finish by Martínez to extend the lead! 🔥 pic.twitter.com/VaBGXjNKmv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Después, vendría el doblete de David Martínez quien puso cifras definitivas al encuentro. Rimero con una anotación al minuto 39 que él mismo tejió y finiquitó a base de velocidad y presencia física.

El segundo, ya en la segunda mitad cuando Cruz Azul intentaba acortar distancias. En esta ocasión, con otra jugada individual que dejó muy mal parado el trabajo defensivo del equipo cementero.

¡GOLAZO! ¡Doblete de David Martínez! 🤯 pic.twitter.com/PisWVhepar — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 8, 2026

Con el 3-0 en contra, surgió la mejor versión del partido de Cruz Azul en la búsqueda de un gol que los regresara a la pelea.

Este resultado, obliga al equipo mexicano a no recibir gol como mayor condición y a ganar por tres goles para forzar a la definición suplementaria o cuatro o más goles para avanzar de manera directa.