Cruz Azul y su gran reto para recuperar el liderato de la Liga MX

Enrique Gómez

Aunque el Cruz Azul está a solo tres puntos del liderato, es poco probable que pueda retomar la cima en este mismo fin de semana, pues como el Guadalajara tiene una mejor diferencia de goles, el conjunto ‘celeste’ tendría que vencer por un amplio margen al Pachuca, uno de los mejores equipos del torneo y esperar que el 'Rebaño' no sume ante Pumas.

Se espera un gran partido en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pues se trata de dos competidores que moran en los primeros lugares de la tabla de posiciones y que seguramente veremos el próximo mes cuando se dispute la Liguilla por el título.

Así llegan ambos equipos para este esperado partido por la Jornada 13 de la Liga MX: