La Liga MX regresa para la Jornada 13 y la cuenta regresiva comienza

Enrique Gómez

Aunque faltan cinco jornadas para que termine el torneo, la Liga MX dará una muestra de la que será la Liguilla para esta fecha número 13, pues tanto Cruz Azul como Chivas tendrán retos de altura.

Los dos mejores equipos del torneo reciben a otros dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla. La Máquina buscará mantenerse cerca del liderato ante el Pachuca, mientras que el Guadalajara querrá afianzarse en la cima del Clausura 2026 frente a los inspirados Pumas.

¿Y el América? Sería casi imperdonable que fallara contra el sotanero Santos Laguna.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para los duelos del fin de semana: