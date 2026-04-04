Christian Rivera espera sacar todo su potencial en Pachuca

EFE

El colombiano Christian Rivera, centrocampista del Pachuca, afirmó que a pesar de ser titular, no ha mostrado todo su repertorio en el equipo mexicano.

"Me falta sacar todo el potencial que tengo. Sé que puedo dar más. He tratado de ganarme el puesto dentro de la cancha y creo que lo he logrado gracias al crecimiento futbolístico que he tenido. Confío en seguir en el 11 titular y dar aún más a este equipo", dijo el centrocampista.

Rivera, de 30 años, llegó a Pachuca para el torneo Clausura 2026 y de inmediato se convirtió en titular del equipo dirigido por el argentino Esteban Solari.

Once partidos después, Rivera ha contribuido con un gol.

🔋 | ¡Todos listos para volver a la cancha! pic.twitter.com/6FkHYUSVSB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) April 2, 2026

El exjugador de Deportivo Pasto y Deportivo Cali, de Querétaro y Tijuana, destacó que con su equipo la exigencia es pelear por títulos.

Los 'Tuzos' ocupan el quinto puesto del torneo con 22 puntos.

El sábado visitará a Cruz Azul, segundo con 27 unidades, en juego de la decimotercera jornada del Clausura.

"Todos sabemos que el Cruz Azul viene jugando muy bien desde hace varios años, pero nosotros también venimos en buen nivel, por lo que creo que será un partido atractivo y esperamos llevarnos un gran resultado", declaró.