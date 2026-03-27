Publicación: viernes 27 de marzo de 2026

EFE

Con Venezuela o con Pachuca, Salomón Rondón es imparable

El delantero de 36 años alcanzó los 50 goles con la 'Vinotinto' y festejó un gran triunfo

El jugador del Pachuca, Salomón Rondón, alcanzó los 50 goles con Venezuela tras marcar un doblete en la victoria ante Trinidad y Tobago por 4-1 en los FIFA Series, torneos organizados por todo el mundo para que las selecciones se puedan enfrentar a conjuntos de otras confederaciones.

Los dobletes de David Alfonzo y Salomón Rondón dieron la victoria a Venezuela en el partido amistoso, disputado en Tashkent, la capital de Uzbekistán, que marcó el comienzo de la era de Oswaldo Vizcarrondo al frente de Venezuela.

Rondón amplió la ventaja, en el minuto 81, al rematar con la derecha una pelota con la que avanzó un buen tramo hasta encontrarse de frente con Smith. Siguiendo el mismo guión, cinco minutos después, el internacional venezolano ratificó su condición de máximo goleador en la historia de su seleccionado, al firmar el 4-1.

De esta manera, el capitán de la Vinotinto, de 36 años, agranda su legado como el mayor goleador de su selección, superando por 27 goles al ya retirado Juan Arango.

Tras 18 años en el combinado nacional y 122 partidos, Rondón se ha convertido en uno de los cuatro máximos goleadores en activo de todo el continente sudamericano, compartiendo honores con Leo Messi (115), Neymar (79), Luis Suárez (69) y Alexis Sánchez (51).

Tras dejar el Real Oviedo, Rondón continua su carrera en el Pachuca mexicano, donde logró la 'Concachampions' 2024, además de ser el MVP del torneo y máximo goleador tras anotar 9 tantos.

A su palmarés sumó ganar el Derbi de las Américas y la Copa Challeger, clasificando al equipo para la final del Mundialito de 2024 y para el Mundial de Clubes de 2025. Actualmente, es uno de los diez máximos goleadores en la historia de Pachuca, con 40 goles.

El próximo lunes, la selección venezolana se enfrentará a Uzbekistán en el Bunyokdor Stadium en Tashkent en la segunda prueba de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador oficial de la Vinotinto.

¡El 'Rey' ha vuelto! Salomón Rondón se reestrenó y Pachuca celebró

El Pachuca venció 2-1 a León en el reestreno goleador de Salomón Rondón.
Tras su primera victoria ante Cruz Azul, 'La Fiera' cayó pese al gol de Rogelio Funes Mori.
Rondón, quien volvió este torneo a la Liga MX tras su paso fugaz en el Real Oviedo, anotó su primer gol con el Pachuca desde el 27 de abril.
El venezolano de 36 años anotó el 2-0 parcial al 69', mientras que Rogelio Funes Mori descontó con un último gol al 84'.
El 'Rey Salomón', autor de 36 goles en su primera etapa con Pachuca, ha renovado su cuenta con los 'Tuzos'.
Así se vivió el primer gol de Rondón en 2026 y la primera victoria de Pachuca en el torneo.
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