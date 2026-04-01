Al 'Tala' Rangel lo buscan de Europa, pero los datos no están de su lado

Enrique Gómez

¿Futuro arquero mundialista de la Selección Mexicana y futuro ‘legionario europeo’? La vida se puso interesante para José Raúl Rangel, quien disputó como titular los dos últimos partidos con México.

De acuerdo con la prensa mexicana, el portero de las Chivas ya despertó el interés del FC Copenhague (institución que incluso habría lanzado una oferta que fue rechazada), del Feyenoord y del Sporting Lisboa, club que presuntamente enviará visores a los partidos del Tri en la Copa del Mundo.

El aporte del ‘Tala’ va más allá de lo que puedan decir los números, pues, si solo nos basáramos en sus estadísticas y en el análisis que hace la Inteligencia Artificial con su rendimiento como portero en la actual temporada, lo cierto es que no estaría ni dentro de los 10 mejores arqueros de la Liga MX.

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¿Para qué le alcanzaría a Raúl Rangel en las ligas de Europa con sus registros actuales?

· 7° en la liga de Dinamarca

· 15° en la liga de Portugal

· 17° en la liga de Países Bajos

Actualmente, es el 13° en la liga de México, de acuerdo con la I.A. de Comparisonator.

Rangel, nacido en el estado de Jalisco hace 26 años, mide 1.90 metros, lo que ya lo hace un jugador bastante alto para los estándares del futbol mexicano. Además, es el cancerbero más regular de entre los elegidos habituales por Javier Aguirre, toda vez que ya acumula varios torneos siendo titular, además, a diferencia de Luis Ángel Malagón (quizá el favorito para ser estelar), él no se encuentra lesionado.

Solo dos arqueros mexicanos han jugado en Europa: Guillermo Ochoa (que de hecho aún juega en Chipre) y Raúl Gudiño, pero quizá el ‘Tala’ se convierta en el tercer cancerbero ‘azteca’ que hacerlo.